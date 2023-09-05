Консульский отдел посольства РФ в Дании приостановит работу

Посольство РФ в Дании завтра, 6 сентября, прекратит прием заявлений и документов по всем консульским вопросам. Это решение принято из-за сокращения числа российских дипломатических работников, сообщил консульский департамент МИД РФ.

«В связи с беспрецедентным решением датских властей по сокращению численности российских дипломатических работников в Дании консульский отдел посольства Российской Федерации в Дании будет вынужден приостановить свою деятельность»,— говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что выдачу готовых документов продолжат до 25 сентября.

1 сентября МИД Дании потребовал, чтобы число сотрудников посольства РФ в Копенгагене сократили до уровня, соответствующего уровню датского посольства в Москве. По решению властей в посольстве РФ в Копенгагене должно быть максимум 5 дипломатов и 20 сотрудников. Сокращение численности нужно провести до 29 сентября. МИД России назвал это «очередным проявлением враждебной позиции» в адрес РФ.

Лаура Кеффер