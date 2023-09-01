МИД России прокомментировал требование Дании сократить дипмиссию в Копенгагене

МИД России назвал требование Дании сократить число дипломатических сотрудников в российском посольстве в Копенгагене «очередным проявлением враждебной позиции руководства Дании» в адрес РФ.

«Расцениваем требование датских властей о сокращении числа дипломатических сотрудников, работающих в Посольстве России в Копенгагене, с 15 до 5 человек как очередное проявление враждебной позиции руководства Дании в адрес нашей страны. Необходимые выводы из этого, конечно, будут сделаны»,— сказано в заявлении ведомства.

Ранее сегодня, 1 сентября, МИД Дании потребовал от России сократить число дипломатов в посольстве в Копенгагене с 15 до 5, сопровождающего персонала — до 20. Требование должно быть выполнено до 29 сентября. Решение принято после долгих переговоров о выдаче виз датским дипломатам для работы в посольстве страны в России.

Олеся Павленко