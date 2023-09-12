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Коммерсантъ FM
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Базовые ставки по ипотеке

Название Первичный рынок Вторичный рынок
Сбербанк 13,40% 13,70%
ВТБ 13,50% 13,50%
Банк ДОМ.РФ 12,80% 11,30%
Альфа-банк 14,49% 14,49%
Промсвязьбанк 11,20% 13,40%
«ФК Открытие» 11,79% 11,89%
Газпромбанк 13,90% 13,90%
Росбанк 14,15% 14,15%
Совкомбанк 14,40% 14,40%
Московский кредитный банк 11,30% 10,80%
Банк «Ак Барс» 13,10% 12,90%
Банк «Санкт-Петербург» 11,49% 11,49%
РНКБ 13,15% 13,15%
Абсолют-банк 13,04% 13,04%
«Уралсиб» 13,49% 13,49%
Банк «Зенит» 12,05% 12,25%
Банк «Кубань Кредит» 12,40% 12,40%
УБРиР 12,15% 12,15%
Райффайзенбанк 14,39% 14,39%
Среднее значение 12,96% 13,05%

Источник: «Дом.РФ».

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