Базовые ставки по ипотеке

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|Название
|Первичный рынок
|Вторичный рынок
|Сбербанк
|13,40%
|13,70%
|ВТБ
|13,50%
|13,50%
|Банк ДОМ.РФ
|12,80%
|11,30%
|Альфа-банк
|14,49%
|14,49%
|Промсвязьбанк
|11,20%
|13,40%
|«ФК Открытие»
|11,79%
|11,89%
|Газпромбанк
|13,90%
|13,90%
|Росбанк
|14,15%
|14,15%
|Совкомбанк
|14,40%
|14,40%
|Московский кредитный банк
|11,30%
|10,80%
|Банк «Ак Барс»
|13,10%
|12,90%
|Банк «Санкт-Петербург»
|11,49%
|11,49%
|РНКБ
|13,15%
|13,15%
|Абсолют-банк
|13,04%
|13,04%
|«Уралсиб»
|13,49%
|13,49%
|Банк «Зенит»
|12,05%
|12,25%
|Банк «Кубань Кредит»
|12,40%
|12,40%
|УБРиР
|12,15%
|12,15%
|Райффайзенбанк
|14,39%
|14,39%
|Среднее значение
|12,96%
|13,05%