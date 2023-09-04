Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

FT: доля Китая в банковском секторе России с начала СВО выросла в четыре раза

Китайские банки нарастили кредитование российских финансовых организаций после начала боевых действий на Украине, следует из проведенного британской газетой Financial Times (FT) исследования. По данным издания, за 14 месяцев — с февраля 2022 года по март 2023 года — доля Китая в банковском секторе России выросла в четыре раза.

Из анализа FT следует, что основными кредиторами российских банков стали Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China. С февраля прошлого года по март текущего они нарастили объем своих совокупных вложений в России с $2,2 млрд до $9,7 млрд. При этом, как отмечает FT, за тот же период крупнейший работающий в России западный банк, австрийский Raiffeisen Bank, увеличил свои активы в стране более чем на 40%, с $20,5 млрд до $29,2 млрд.

FT отмечает, что действия китайских банков являются частью усилий Пекина по продвижению юаня в качестве альтернативной доллару мировой валюты. По итогам 2022 года объем торговли между Китаем и Россией в юанях достиг рекордного показателя — $185 млрд. До начала военного конфликта России и Украины свыше 60% платежей за экспорт осуществлялось в евро и долларах, на долю юаня приходилось менее 1%. Из данных Банка России, которые приводит FT, следует, что с февраля прошлого года доля платежей в «недружественных» валютах снизилась до менее половины, при этом доля юаня выросла до 16%.

В июне 2023 года Европейский центробанк призвал банки из стран еврозоны, продолжающие работать в России, как можно скорее уйти с российского рынка. Один из немногих западных банков, оставшихся в России,— австрийский Райффайзенбанк продолжает осуществлять деятельность на территории России, но с марта 2023 года сокращает свое присутствие и прорабатывает потенциальные варианты выхода из российского бизнеса. Всего с февраля 2022-го по март 2023-го, по данным FT, доля российских банковских активов, принадлежащих иностранцам, сократилась с 6,2% до 4,9%.

О сложностях иностранных банков в России — в материале «Ъ» «Годы без планов».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...