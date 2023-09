FT: доля Китая в банковском секторе России с начала СВО выросла в четыре раза

Китайские банки нарастили кредитование российских финансовых организаций после начала боевых действий на Украине, следует из проведенного британской газетой Financial Times (FT) исследования. По данным издания, за 14 месяцев — с февраля 2022 года по март 2023 года — доля Китая в банковском секторе России выросла в четыре раза.

Из анализа FT следует, что основными кредиторами российских банков стали Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China. С февраля прошлого года по март текущего они нарастили объем своих совокупных вложений в России с $2,2 млрд до $9,7 млрд. При этом, как отмечает FT, за тот же период крупнейший работающий в России западный банк, австрийский Raiffeisen Bank, увеличил свои активы в стране более чем на 40%, с $20,5 млрд до $29,2 млрд.

FT отмечает, что действия китайских банков являются частью усилий Пекина по продвижению юаня в качестве альтернативной доллару мировой валюты. По итогам 2022 года объем торговли между Китаем и Россией в юанях достиг рекордного показателя — $185 млрд. До начала военного конфликта России и Украины свыше 60% платежей за экспорт осуществлялось в евро и долларах, на долю юаня приходилось менее 1%. Из данных Банка России, которые приводит FT, следует, что с февраля прошлого года доля платежей в «недружественных» валютах снизилась до менее половины, при этом доля юаня выросла до 16%.

В июне 2023 года Европейский центробанк призвал банки из стран еврозоны, продолжающие работать в России, как можно скорее уйти с российского рынка. Один из немногих западных банков, оставшихся в России,— австрийский Райффайзенбанк продолжает осуществлять деятельность на территории России, но с марта 2023 года сокращает свое присутствие и прорабатывает потенциальные варианты выхода из российского бизнеса. Всего с февраля 2022-го по март 2023-го, по данным FT, доля российских банковских активов, принадлежащих иностранцам, сократилась с 6,2% до 4,9%.

