Годы без планов

Наблюдательный совет Райффайзенбанка 31 августа будет утверждать стратегию развития кредитной организации и ее дочерних обществ до 2025 года. Если честно, я даже не надеюсь выяснить по этому поводу какие-то интересные подробности, хотя, конечно, очень хотелось бы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Шерункова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Ольга Шерункова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Никому из топ-менеджеров зарубежных компаний в РФ в последние полтора года не позавидуешь, но местной команде крупнейшего банка с иностранным капиталом в стране — особенно.

С одной стороны, у материнской RBI под давлением санкций, других ограничений и просто западной общественности очень невелико пространство для маневра — о каком вообще развитии в России австрийского банка сейчас может идти речь? Наоборот, с весны мы постоянно слышим пусть сдержанные, но положенные по правилам игры заявления о деконсолидации, продаже и прочих «всех вариантах» ухода RBI из РФ. Таким образом, официально развивать бизнес в РФ RBI не может.

Но, с другой стороны, вряд ли такого же мнения придерживается российская команда. Несмотря на то что с весны 2022 года ее представители не делали уверенных заявлений о желании продолжить работу в стране, вряд ли оно исчезло. Особенно учитывая, какую популярность с тех пор Райффайзенбанк завоевал у российских клиентов хотя бы просто как один из немногих по-прежнему стабильно работающих иностранных банков в стране.

И конечно, учитывая рекордные финансовые результаты, которые банк показывает в это кризисное время. По итогам первого полугодия его прибыль превысила 58 млрд руб., это пятый результат среди всех банков РФ. По итогам 2022 года Райффайзенбанк увеличил прибыль в 3,6 раза, до 141 млрд руб.

В итоге приходится лавировать. Безусловно, объем кредитования сжался. По доступному балансу видно, что банк с начала 2022 года существенно сократил розничный и корпоративный портфели кредитов. Продана страховая компания «Райффайзен Лайф». В то же время я сама как клиент регулярно получаю и сообщения о различных программах услуг, и предодобренные предложения по кредиту, инвестициям, оформлению подписки и так далее. Все как у нормально развивающегося крупного банка. Однако на этом фоне — ограничения переводов в валюте и прекращение ее приема через кассу у граждан, неслыханная комиссия за входящие долларовые переводы и так далее.

Почти в каждом публичном выступлении руководства RBI снова встает вопрос о Райффайзенбанке и выдается уверенно-уклончивый ответ. Идет бычок, качается. Такая вот стратегия. Но даже если желание уйти соответствует действительности, продаются сейчас иностранные активы либо с большим дисконтом, либо никак. Что вряд ли устраивает группу. А бросить — жалко.