МИД Франции: войска в Нигере не могут выполнять свою миссию

Дислоцированные в Нигере французские войска не могут выполнять свои задачи, включая борьбу с терроризмом, поскольку военное сотрудничество стран приостановлено. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

«Наши войска находятся в Нигере в соответствии с просьбой властей для оказания поддержки в борьбе с вооруженными террористическими группами, а также для подготовки местных военнослужащих. В настоящий момент эти задачи не могут выполняться, потому что де-факто у нас больше нет совместных операций с армией Нигера»,— сказала госпожа Колонна газете Le Monde.

30 августа организаторы мятежа в Нигере объявили об отмене всех соглашений по безопасности и военным вопросам с Францией. 26 августа от французского посла Сильвена Итте потребовали покинуть страну, поскольку он отказался встретиться с назначенным военными министром иностранных дел Нигера.

Национальный совет по защите отечества, созданный совершившими переворот в Нигере военными, требовал вывода французских войск из страны до 3 сентября. В стране дислоцировано около 1,5 тыс. французских военных.

Об отстранении президента Нигера Мохаммеда Базума военные президентской гвардии сообщили 27 июля. Позднее их поддержало командование армии. 19 августа лидер мятежников Абдурахман Чиани объявил о начале трехлетнего переходного периода.

Подробнее о ситуации в Нигере — в материале «Ъ» «Ни мира, ни войны».

Лусине Баласян