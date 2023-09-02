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Коммерсантъ FM
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Над Белгородской областью перехвачен еще один беспилотник

Российские войска пресекли попытку Украины совершить атаку беспилотником самолетного типа по объектам в РФ, сообщило Минобороны РФ в Telegram. БПЛА был перехвачен над территорией Белгородской области примерно в 23:00 1 сентября. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Это как минимум третий беспилотник, обнаруженный над Белгородской областью за 1 сентября. О первом уничтоженном БПЛА сообщал губернатор Вячеслав Гладков утром 1 сентября. Еще об одном уничтоженном беспилотнике заявляло Минобороны поздно вечером — он был сбит примерно в 21:15. Позднее господин Гладков написал, что в регионе были сбиты «две воздушные цели», но не уточнил, о чем именно идет речь.

Леонид Уварчев

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