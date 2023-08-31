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Коммерсантъ FM
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Трамп отказался признать вину по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия

Бывший президент США Дональд Трамп отказался признать себя виновным во вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на судебные документы. Суд назначил на 6 сентября процедуру формального оглашения обвинений господину Трампу.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Lindsay DeDario/File Photo, Reuters

Дональд Трамп

Фото: Lindsay DeDario/File Photo, Reuters

Экс-президент США также отказался от присутствия на заседании, которое суд в Атланте назначил на 6 сентября для формального оглашения обвинений с возможностью дать на них ответ. «Понимая свои права, я настоящим свободно и добровольно отказываюсь от права присутствовать на заседании для оглашения обвинения в открытом суде»,— говорится в документе, выдержки из которого приводит AP.

На 6 сентября было назначено оглашение обвинений не только Дональду Трампу, но и остальным 18 фигурантам дела. Им инкриминируется оказание давления на должностных лиц Джорджии, чтобы те обеспечили победу господина Трампа на выборах в штате в ходе президентских выборов-2020. Также фигурантам дела вменяется создание организованной группы, пытавшейся пересмотреть результаты волеизъявления. Выдвинутые против политика в Джорджии обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет.

Дональд Трамп назвал происходящее «пародией на правосудие», а само дело против него он считает «вмешательством в выборы», которые предстоят в США в 2024 году. «То, что здесь произошло, является пародией на правосудие. Мы не сделали ничего плохого. Я не сделал ничего плохого»,— заявил он журналистам.

Судья в Джорджии начнет рассмотрение дела о вмешательстве в выборы 23 октября, фигурантами по нему проходят еще 18 человек. В отношении господина Трампа ведется еще три судебных разбирательства, в том числе дело о попытке захвата власти. Оно связано с предполагаемой ролью экс-президента США в штурме здания Капитолия.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Дональда Трампа посылают на все четыре стороны».

Александр Кислов

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