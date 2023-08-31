Второй круг US Open

Мужчины. Чжан Чжичжэнь (Китай)—Каспер Рууд (Норвегия, 5) 6:4, 5:7, 6:2, 0:6, 6:2. Фрэнсис Тиафо (США, 10)—Себастьян Офнер (Австрия) 6:3, 6:1, 6:4. Томми Пол (США, 14)—Роман Сафиуллин (Россия) 3:6, 2:6, 6:2, 6:4, 6:3. Аслан Карацев (Россия)—Роберто Карбальес Баэно (Испания) 6:2, 4:6, 6:3, 7:6 (7:4). Доминик Штрикер (Швейцария)—Стефанос Циципас (Греция, 7) 7:5, 6:7 (2:7), 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:3. Тейлор Фритц (США, 9)—Пабло Варильяс (Перу) 6:1, 6:2, 6:2. Иржи Веселы (Чехия)—Франсиско Серундоло (Аргентина, 20) 7:6 (7:5), 6:2, 3:6, 2:6, 7:6 (10:6). Новак Джокович (Сербия, 2)—Бернабе Сапата Миральес (Испания) 6:4, 6:1, 6:1.
Женщины. Ига Швёнтек (Польша, 1)—Дарья Сэвилл (Австралия) 6:3, 6:4. Елена Остапенко (Латвия, 20)—Элина Аванесян (Россия) 6:3, 5:7, 7:5. Каролина Возняцки (Дания)—Петра Квитова (Чехия, 11) 7:5, 7:6 (7:5). Елена Рыбакина (Казахстан, 4)—Айла Томлянович (Австралия), отказ. Сорана Кырстя (Румыния, 30)—Анна Калинская (Россия) 6:3, 6:4. Чжу Линь (Китай)—Виктория Азаренко (Белоруссия, 18) 6:3, 6:3. Каролина Мухова (Чехия, 10)—Магдалена Фрех (Польша) 6:3, 6:3.