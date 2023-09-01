Суд снял запрет на выезд заграницу владельцу «Баден-Баден» Евгению Кононову

Арбитражный суд Свердловской области снял запрет на выезд заграницу владельцу термальных комплексов «Баден-Баден» Евгению Кононову, следует из материалов суда. Напомним, выезд из страны бизнесмену был запрещен с начала этого лета из-за строительства зоны отдыха «Шарташ пляж» в Шарташском лесопарке. Бизнесмен с этим не согласился и подал исковое заявление к свердловскому управлению службы судебных приставов и судебному приставу-исполнителю Александру Никитину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Признать незаконным постановление судебного пристава-исполнителя Кировского РОСП г. Екатеринбурга УФССП России по Свердловской области Никитина Александра Борисовича о временном ограничении на выезд должника из РФ от 8 июня 2023, принятое в рамках исполнительного производства в отношении Кононова Евгения Викторовича»,— говорится в резолютивной части решения суда.

Еще в конце мая суд запретил компании заниматься земляными, строительно-монтажными работы на Шарташе, которые касались строительства объектов на базе отдыха «Шарташ пляж». Из-за судебных разбирательств работа зоны отдыха была приостановлена. Ранее бизнесмен пытался через суд отменить обеспечительные меры в виде запрета на использование здания в лесопарке, которое он выкупил у мэрии Екатеринбурга.

Мария Игнатова

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