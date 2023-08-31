Владелец «Баден-Баден» просил суд разрешить пользоваться зданием на Шарташе, которое он купил у мэрии

Владелец термальных комплексов «Баден-Баден» Евгений Кононов пытался через суд отменить обеспечительные меры в виде запрета на использование здания в Шарташском лесопарке. Согласно материалам Арбитражного суда Свердловской области, бизнесмен подавал ходатайство на отмену запрета эксплуатировать здание на ул. Отдыха, 93. Напомним, этим летом была приостановлена работа зоны отдыха «Шарташ Пляж» (владеет компания «Баден-Баден»). Ранее суд признал часть объектов самовольными постройками.

Объект на ул. Отдыха, 93, о котором ходатайствовал Евгений Кононов, компания не строила, а купила только в этом году у администрации Екатеринбурга на торгах. Как указано в материалах суда, здание площадью 205 кв. м находится в аварийном состоянии и требует ремонта. Бизнесмен отмечал, что это здание не является предметом спора по зоне отдыха «Шарташ Пляж». Но суд не стал удовлетворять ходатайство. «Доводы заявителя о том, что указанный объект не является спорным, то есть не имеет признаков самовольной постройки, подлежат проверке на стадии судебного разбирательства, либо при уточнении исковых требований истцом в части состава спорных объектов»,— указано в материалах суда. Сейчас бизнесмен может обжаловать данное решение суда.

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