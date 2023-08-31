Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 31 августа

11:47. РСЧС: ведется обстрел хутора Балки Шебекинского горокруга Белгородской области.

10:53. МЧС сообщает об обстреле хутора Байрак Грайворонского горокруга Белгородской области.

10:50. За минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 77 боеприпасов

10:10. РСЧС: ведется обстрел села Репяховка Краснояружского района Белгородской области.

09:51. ФСБ заявила о ликвидации группы украинских диверсантов в Брянской области

09:20. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утвердил перечень безопасных районов, предназначенных для размещения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов. Документ регулирует размещение и жизнеобеспечение эвакуируемого и местного населения, организацию оповещения, оказания медпомощи и снабжения едой и водой, а также организацию движения на маршрутах эвакуации.

09:07. С 1 сентября начнется выдача продуктовых наборов тем жителям Белгородской области, у которых разрушено жилье, но они не проживают в пунктах временного размещения, сообщил в Telegram Вячеслав Гладков. В продуктовый набор для семьи до четырех человек входит 11 видов продуктов.