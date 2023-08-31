Липецкие строители восстановили 18 объектов в Мариуполе

В расположенном в ДНР Мариуполе, сильно пострадавшем от обстрелов в ходе боевых действий, строители из Липецкой области восстановили уже 18 зданий: 16 многоэтажных домов, школу и технический лицей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Липецкой области. Там уточнили, что общий объем работ — 30 объектов. Их проводит фонд капремонта Липецкой области. Сейчас строители готовят к сдаче еще шесть домов.

«Сегодня посмотрел на работу наших строителей в Мариуполе. Хорошо справляются»,— отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, осмотревший объекты в ходе рабочей поездки в ДНР.

Владимир Зоркий