За минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 77 боеприпасов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале информацию об ударах, нанесенных ВСУ на региону за прошедшие сутки. По данным главы региона, было выпущено 77 различных боеприпасов. Раненых и пострадавших среди мирного населения зафиксировано не было. В ряде населенных пунктов есть разрушения домов и инфраструктуры.

В Белгородском районе ВСУ выпустили девять артиллерийских снарядов по селу Щетиновка, село Солнцевка было атаковано с помощью дрона-камикадзе.

В Волоконовском районе из миномета обстреляна окраина хутора Старый, было установлено восемь прилетов.

В Грайворонском горокруге по окраине села Дроновка выпущено пять минометных снарядов, по окраине хутора Байрак — девять, по окраине села Сподарюшина — 20. В Сподарюшине обстрелом была повреждена линия электропередачи, на данный момент она восстановлена. На территории Безыменского сельского поселения дрон-камикадзе частично повредил недействующий объект инфраструктуры.

В Шебекинском горокруге из ствольной артилерии и миномета обстреляли село Новая Таволжанка — одним артиллерийским и 18 минометными снарядами. Осколками снарядов была повреждена линия электропередачи, но сейчас подача света в дома жителей восстановлена. По хутору Панков и селу Шамину выпущено по два минометных снаряда, по поселку Ленинский — два артиллерийских снаряда. Над поселком Маслова Пристань сработала система ПВО, в результате чего в одном частном доме повреждена кровля.

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Мария Старикова