Пятерых задержанных в Белгородской области проверяют на причастность к диверсиям

Сотрудники УМВД России по Белгородской области совместно с батальоном «Запад-Ахмат» и Пограничным управлением провели совместный профилактический рейд в приграничном районе, в ходе которого были задержаны пять человек. Об этом рассказали в пресс-службе белгородской полиции. Там пояснили, что задержанных проверяют на возможную причастность к диверсионно-разведывательной деятельности.

Согласно данным регионального УМВД, всего в ходе рейда силовики выявили более 40 административных правонарушений. Были проверены 119 домов и объекты гражданской инфраструктуры, а также транспорт, места концентрации и проживания иностранцев, торговые точки и лица, состоящие на профилактическом учете. Кроме того, правоохранители изъяли из незаконного оборота около 120 л алкогольной продукции и 45 блоков сигарет с признаками контрафакта.

Мария Старикова

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