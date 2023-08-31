РПЦ осудила запрет посещения Киево-Печерской лавры студентами духовной академии

Русская православная церковь (РПЦ) прокомментировала запрет преподавателям и студентам Киевской духовной академии посещать учебные корпуса на территории Киево-Печерской лавры. РПЦ выразила решительный протест правительству Украины, следует из заявления.

РПЦ обратилась к международным правозащитным организациям, религиозным и светским учебным заведениям с призывом защитить «старейшее православное учебное заведение Восточной Европы и предпринять возможные шаги в его поддержку».

О запрете, введенном Министерством культуры Украины, стало известно 26 августа. Ведомство направило Киевской духовной академии письмо, в котором сообщило, что ее студенты и сотрудники приравниваются к посетителям лавры, которым запрещен доступ на территорию монастыря с 11 августа.

В марте монахов УПЦ обязали до конца месяца освободить сооружения Киево-Печерской лавры. Организация оспорила это решение, но суд отказался вставать на ее сторону. Украинские власти подозревают представителей УПЦ в связях с Москвой. 10 августа суд в Киеве разрешил выселить монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. МИД России назвал это решение беззаконием.

Лусине Баласян