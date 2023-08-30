ФСБ задержала уроженца Ростовской области по делу о финансировании ИГИЛ

Сотрудники ФСБ России задержали уроженца Ростовской области по подозрению в финансировании «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация, запрещена в РФ), сообщила ТАСС пресс-служба УФСБ по региону. Управление СК по СКФО возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК (содействие террористической деятельности). По данным ведомства, мужчина перечислял деньги основателю издательства «Умма» Асламбеку Эжаеву, отбывающему 17-летний срок по аналогичной статье.

Как сообщила пресс-служба УФСБ, при обыске в квартире были найдены крупная сумма денег и «экстремистская литература». Задержание мужчины производили сотрудники УФСБ по Ростовской области при координирующей роли центрального аппарата ФСБ. Место задержания не сообщается.

На фото и видео, опубликованных местным изданием «Дон24», видно, что задержание мужчины происходило в ресторане быстрого питания в темное время суток. Также на фотографиях видны найденные при обыске книги. Они представляют собой религиозную литературу повстанческой джихадистской организации «Аджнад аль-Кавказ», признанной на территории России террористической.

3 февраля 2023 года 2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил основателя издательского дома «Умма» Асламбека Эжаева к 17 годам строгого режима по ч.4 ст. 205.1 УК (организация финансирования террористической деятельности). 60-летний издатель проведет в тюрьме четыре года. Обвинение считает, что Асламбек Эжаев отправил на финансирование запрещенного ИГ в Сирию не менее 43 млн руб. Сам подсудимый не признал вины. Его адвокат Мурад Мусаев писал, что обвинение основано на словах засекреченных свидетелей.

Полина Мотызлевская