Минюст внес «Команду против пыток» в реестр иноагентов 23 августа

«Команда против пыток» (КПП; бывший «Комитет против пыток», который был признан иноагентом и самоликвидировался) получил от Минюста уведомление о внесении в список НКО-иностранных агентов. По данным КПП, изменения в перечень были внесены ведомством 23 августа. Команда намерена обжаловать решение Минюста и пообещала продолжить работу.

В реестре иноагентов организация находится под номером 399 (всего там сейчас 664 пункта). Она помечена как «Комитет против пыток / Команда против пыток».

Минюст в 2015 году признал «Комитет против пыток» НКО-иностранным агентом. Вместо этой организации создали «Комитет по предотвращению пыток», который признали иноагентом в 2016 году. Организация продолжила работу под старым названием, но без юрлица, и в 2022 году Минюст внес «Комитет против пыток» в реестр незарегистрированных НКО-иноагентов.

В апреле в Пятигорском отделении «Команды против пыток» прошел обыск, который ее сотрудники связывали с правозащитной деятельностью организации. В апреле обыски также провели в нижегородском офисе и у юристов КПП, в мае — в краснодарском филиале команды.

О деятельности организации — в материале «Ъ» «Попытка понять пытки».

Лаура Кеффер