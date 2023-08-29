Число отравившихся шаурмой в Москве возросло до 53

Управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что число отравившихся шаурмой в кафе «Бистро-24» увеличилось до 53, включая детей 9 и 13 лет. Из них 42 человека госпитализированы с кишечной инфекцией. По данным ведомства, у 10 пострадавших диагностирован сальмонеллез.

Роспотребнадзор провел проверку в «Бистро-24», по итогу которой было изъято 180 кг продукции неизвестного производителя без маркировки и даты изготовления. Столичное управление СКР возбудило дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

28 августа Савеловский суд Москвы арестовал заместителя директора кафе Максудова, а также двух сотрудниц кафе — Ашурову и Куклину — до 25 октября. В тот же день столичная прокуратура сообщила о задержании генерального директора частной организации-поставщика замороженной курицы, которая использовалась при приготовлении шаурмы. Также был задержан его заместитель и закупщик.