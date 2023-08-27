Суд арестовал двух человек по делу о массовом отравлении шаурмой в Москве

Савеловский суд Москвы арестовал двух фигурантов дела о массовом отравлении шаурмой в «Бистро-24» на улице Софьи Ковалевской на севере столицы. Шаурмой в этом кафе отравились как минимум 32 человека. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Были арестованы Акопов О. С. и Кахраманов Э. Н. О. Они проходят подозреваемыми по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Если их признают виновными, им грозит до шести лет лишения свободы.

После покупки шаурмы в «Бистро-24» в период с 20 по 24 августа за медицинской помощью с признаками отравления обратились 32 человека, 28 из них увезли в больницы.

Роспотребнадзор выяснил, что в кафе было мало холодильников, для готовки использовали мясо неизвестного производителя без маркировки. Готовую шаурму тоже хранили без маркировки. После проверки в кафе изъяли 180 кг продукции. Также выяснилось, что сотрудники кафе работали без медицинских книжек и не проходили медосмотр.

Анастасия Ларина