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Коммерсантъ FM
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Мосгорсуд отклонил жалобу на арест Стрелкова

Мосгорсуд оставил в силе решение Мещанского районного суда об аресте бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) по делу о публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК), сообщила пресс-служба суда. Апелляционная жалоба защиты отклонена.

Игорь Стрелков

Игорь Стрелков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Игорь Стрелков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как сообщает «РИА Новости», на заседании защита просила перевести господина Стрелкова под домашний арест. Сам он говорил, что никакого желания скрываться от следствия у него нет. Прокурор просил оставить постановление об аресте в силе. Он отметил, что защита не представила никаких новых сведений, которые позволили бы пересмотреть решение первой инстанции.

Господин Стрелков был арестован 21 июля. На заседании в Мещанском суде он просил отправить его под домашний арест, мотивируя это проблемами со здоровьем и нежеланием скрываться от следствия. Защита обжаловала арест 24 июля.

«Я считаю, что с такими материалами вообще никакая мера пресечения не могла быть избрана», — говорил в день подачи апелляционной жалобы адвокат Александр Молохов. Он просил отменить постановление как незаконное и необоснованное.

Игорь Стрелков содержится под арестом в московском СИЗО «Лефортово». Мера пресечения действует до 18 сентября, но может быть продлена по ходатайству следствия. 19 августа Мирослава Регинская, жена господина Стрелкова, сообщала об ухудшении здоровья мужа в СИЗО — обострились хронические заболевания, стала отниматься рука. Позже в ОНК сообщили, что состояние его здоровья улучшилось.

Господина Стрелкова задержали 21 июля. Уголовное дело о призывах к экстремизму на него, по данным РБК, возбудили по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер» (его имя не называется). Основанием стали две публикации в его Telegram-канале — «о крымской проблематике» и о невыплатах военным, сообщал адвокат. Делом занимается ФСБ, засекретившая ход расследования.

Подробности — в материале «Ъ» «Для полковника Гиркина не хватило аргументов».

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