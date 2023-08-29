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Коммерсантъ FM
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Дело блогеров Чекалиных передали в центральный аппарат СКР

Дело блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных, обвиняемых в неуплате налогов и отмывании денег, передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Там пояснили, что решение принято «из-за крупной суммы ущерба».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

7 марта Валерии Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 311 млн руб., Артему Чекалину — в пособничестве. 16 марта в отношении них возбудили дело об отмывании денег: они якобы легализовали денежные средства в сумме более 130 млн руб. По решению суда им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий (им нельзя пользоваться интернетом). Суд отказался переводить их под домашний арест.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Телефон Лерчек пошел по рукам».

Лаура Кеффер

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