Мосгорсуд отказался перевести блогера Лерчек под домашний арест

Мосгорсуд отказал прокуратуре в переводе блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), а также ее мужа Артема Чекалина под домашний арест. Суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий. Их обвиняют в уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов на 300 млн руб., а также в легализации преступных доходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Постановление Пресненского районного суда Москвы от 21 июля... оставить без изменения, апелляционное представление — без удовлетворения»,— огласила решение судья (цитата по «РИА Новости»). Прокуратура обжаловала отказ суда отправить блогера под домашний арест 24 июля.

Следствие заявило, что фигуранты дела нарушили наложенные судом запреты на использование сотовой связи и мобильного интернета.

На заседании суда Лерчек не присутствовала, дело Артема Чекалина слушалось в соседнем зале, он заседание посетил.

Лерчек входила в пятерку самых популярных Instagram-блогеров (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Основным видом деятельности ИП госпожи Чекалиной было заявлено представление в средствах массовой информации и различные виды торговли. Через соцсети блогеры предлагали свои онлайн-марафоны для быстрого похудения, а также парфюмерию. Как полагают в Следственном комитете России, с июля 2020 года по июль 2022 года Лерчек применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год. Артема Чекалина обвинили в пособничестве.

По заявлению адвоката блогера Константина Третьякова, Валерия Чекалина и ее муж 3 мая погасили всю задолженность перед государством и перечислили более 311 млн руб. на счета налоговых органов.

Уголовные дела по факту неуплаты налогов были возбуждены в отношении других двух крупных блогеров. Елену Блиновскую обвинили в неуплате налогов на сумму около 1 млрд руб., Александру Митрошину — на 127 млн руб.

О деле читайте в публикации «Ъ» «Телефон Лерчек пошел по рукам».

Мария Федотова