Над Тульской областью сбиты два беспилотника

Средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника над Тульской областью. Как говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram, Украина пыталась атаковать «объекты на территории РФ» БПЛА самолетного типа.

Российские регионы последние недели регулярно подвергаются атакам беспилотниками. Только накануне, 28 августа, поздно вечером были сбиты два беспилотника над Белгородской областью. Власти в последний раз сообщали о БПЛА в Тульской области в апреле. В марте при падении беспилотника в городе Киреевске в 30 км от Тулы пострадали несколько человек.

По информации источников The New York Times, Киев стал чаще атаковать российскую территорию беспилотниками, чтобы поднять моральный дух украинцев. Как отмечала газета, это не нанесло существенного ущерба военному потенциалу РФ. Такая тактика, как утверждается, должна была гарантировать, что «атаки не повлекут за собой эскалацию атак со стороны России».