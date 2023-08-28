Финляндия допустила ужесточение въезда и выдачи ВНЖ для россиян

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что стране необходимо ограничить возможность въезда для тех, кто может нести потенциальную угрозу национальной безопасности. Его поддержала глава финского МВД Мари Рантанен. Так они прокомментировали арест в Финляндии командира диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» Яна Петровского.

В интервью Yle господин Орпо заявил, что Россия представляет собой «серьезную угрозу», поскольку участвует в вооруженном конфликте. Мари Рантанен, в свою очередь, заявила, что Финляндии также необходимо пересмотреть систему выдачи ВНЖ и подойти к ней «более тщательно». Ян Петровский получил ВНЖ, поскольку его жена поступила в финский университет, отмечает Yle. При этом, указала госпожа Рантанен, Украина обвиняет его в военных преступлениях.

Ян Петровский (сейчас он называет себя Воислав Торден, позывной — Великий Славян) был задержан в Финляндии 20 июля в аэропорту Хельсинки. 25 августа финский суд продлил арест россиянина для рассмотрения дела об экстрадиции на Украину, где он объявлен в розыск с 2016 года. По данным финских СМИ, его подозревают в террористических преступлениях, совершенных с июня 2014 по август 2015 года на территории Донбасса.

После решения финского суда «Русич» объявил о завершении боевых задач в зоне спецоперации, пока Яна Петровского не экстрадируют в Россию. На следующий день посольство РФ в Финляндии сообщило о получении консульского доступа к командиру «Русича».

30 сентября Финляндия закрыла границы для российских туристов. Исключения составляют те, кто приезжают по семейным обстоятельствам, на учебу, работу, лечение, а также по гуманитарным причинам.

Лусине Баласян