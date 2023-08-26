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Коммерсантъ FM
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РФ договорилась о консульском доступе к задержанному в Финляндии россиянину Петровскому

РФ получит консульский доступ к задержанному в Финляндии россиянину Петровскому

Фото: Личный архив Яна Петровского

Фото: Личный архив Яна Петровского

Российские дипломаты договорились с Финляндией о предоставлении консульского доступа к россиянину Воиславу Тордену (он же Ян Петровский), задержанному в стране по запросу Украины. Решение приняли после поступившего от него обращения.

«Достигнута договоренность о встрече с ним в ближайшие дни»,— сообщило посольство РФ в Финляндии в Telegram, не приведя конкретную дату.

Ян Петровский был задержан больше месяца назад, украинские власти подозревают его в террористических преступлениях, совершенных с июня 2014 по август 2015 года на территории Донбасса. Вчера, 25 августа, окружной суд Итя-Уусимаа в Финляндии продлил арест россиянина. На Украине он находится в розыске с 2016 года, страна требует его выдачи.

Диверсионно-штурмовая разведывательная группа «Русич», называющая его своим командиром, утверждала, что российский МИД ответил на запросы о задержании Яна Петровского спустя 36 дней. Накануне группа сообщила, что завершает выполнение боевых задач в зоне военной операции на Украине, пока господина Петровского не экстрадируют в Россию. В Финляндии он подал прошение об убежище.

Лаура Кеффер

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