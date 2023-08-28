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Коммерсантъ FM
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Начальник штаба ОДКБ заявил о готовности к дальнейшему расширению организации

Глава штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров не исключил дальнейшего расширения организации и пополнения списка наблюдателей по аналогии с БРИКС. В настоящее время в ОДКБ входит шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

«Мы готовы в принципе принять от Латинской Америки, Африки и других континентов, если будут партнеры и наблюдатели. Мы с вами неделю назад могли точно сказать, какой будет состав БРИКС? Я лично не мог. Главы государств решили и (состав.— "Ъ") БРИКС, на шесть государств увеличился. Точно так же может произойти и с ОДКБ»,— сказал господин Сидоров в ходе брифинга (цитата по ТАСС).

На 15-м саммите БРИКС, который состоялся 22–24 августа в Йоханнесбурге, Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР договорились о механизмах расширения клуба. 1 января к БРИКС официально присоединятся Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Говоря о совместных учениях стран ОДКБ в Белоруссии в 2023 году, глава штаба уточнил, что в них примут участие свыше 2,5 тыс. человек, 500 единиц военной и специальной техники. Всего в ходе совместных и специальных учений в 2023 году на различных этапах будут привлечены до 3,7 тыс. человек и около 700 единиц техники.

В качестве наблюдателей на учения в Белоруссии приглашены представители государств, не являющихся членами ОДКБ. Среди них — Саудовская Аравия, Иран, а также Китай и Монголия. «Финальный этап учения с практическими действиями состоится в Республике Беларусь 6 сентября и в Кыргызской Республике 13 октября, после чего контингенты будут возращены в пункты постоянной дислокации»,— добавил глава штаба ОДКБ.

Всего в 2023 году у стран ОДКБ запланировано четыре вида учений. В рамках учений «Взаимодействие-2023» будет прорабатываться применение сил и средств коллективной безопасности ОДКБ в целях «урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе». Также пройдут учения разведок «Поиск-2023», сил материально-технического обеспечения — «Эшелон-2023» и учения с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2023».

О перспективах ОДКБ — в материале «Ъ» «ОДКБ призвали жить дружно».

Милена Костерева

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