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Коммерсантъ FM
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WP: США рассматривают отправку Украине кассетных снарядов для РСЗО большей дальности

США рассматривают возможности нарастить поддержку Украине на фоне вероятного продления боевых действий в следующем году, говорится в публикации The Washington Post (WP). По ее данным, в Вашингтоне все больше поддерживают идею отправить Киеву кассетные боеприпасы для реактивной артиллерии с большей дальностью поражения.

Как уточняет WP, Украина и ее сторонники также настаивают на получении ракет наземного базирования большой дальности ATACMS, которые «могли бы наносить удары глубоко в тылу России». Но Пентагон пока отказывается. Как уточняет газета, чиновники опасаются, что у США «недостаточно ATACMS, чтобы снабжать Украину, не подрывая при этом их собственную готовность к будущему конфликту с Китаем».

The Wall Street Journal сообщала, что политики на Западе начинают готовиться к наступлению вооруженных сил Украины (ВСУ) весной или летом 2024 года. Сценарии возможных мирных переговоров между Москвой и Киевом, как их видят на Западе, по-прежнему предполагают для начала успешное контрнаступление ВСУ.

Подробности — в материале «Ъ» «Украину оставили на второй год».

Лаура Кеффер

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