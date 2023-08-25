На Севере Москвы 32 человека отравились шаурмой

На Севере Москвы в «Бистро-24» на улице Софьи Ковалевской шаурмой отравились 32 человека. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета. Роспотребнадзор обнаружил «грубейшие нарушения» в работе кафе.

С 20 по 24 августа за медицинской помощью после покупки шаурмы и кур гриль в «Бистро-24» в районе станции «Селигерская» обратились 32 человека. Как сообщил утром Роспотребнадзор, как минимум пять пострадавших увезли в инфекционные отделения столичных больниц.

Роспотребнадзор установил, что в «Бистро-24» было недостаточно холодильников, а для приготовления еды использовали сырье неизвестного производителя без маркировки на упаковке. Готовую продукцию тоже хранили без маркировки. При проверке в кафе изъяли 180 кг продукции. Кроме того, оказалось, что сотрудники кафе работали без медицинских книжек и не проходили медосмотр. Материалы проверки переданы в суд.

Анастасия Ларина