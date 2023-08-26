Гладков: на подлете к Белгороду сбит беспилотник

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, на подлете к областной столице был сбит беспилотник. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. По данным Минобороны, попытка совершить атаку с помощью БПЛА была пресечена около 14:15 мск.

Минобороны сегодня, 26 августа, с утра сообщало о сбитом БПЛА над Белгородской областью. Позднее поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области был обстрелян Украиной из «Града» кассетными боеприпасами. В результате пострадали шесть человек, один мужчина был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер