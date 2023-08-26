Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до шести

В результате удара кассетными боеприпасами были ранены шесть человек, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее он сообщал о четырех пострадавших. По его словам, один мужчина сейчас на операции, он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с осколочными ранениями поясничной области.

Господин Гладков рассказал, что еще одна женщина получила осколочное ранение правого глаза, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Другим пострадавшим госпитализация не требуется, их отправили на амбулаторное лечение.

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Из-за обстрела нарушена линия электропередачи, повреждены четыре машины и несколько строений. «Выявлены повреждения в 16 домовладениях, 4 из которых имеют разрушения несущих конструкций, остальные имеют частичные повреждения окон, крыш, заборов и хозпостроек. Повреждены 2 предприятия: выбиты окна, повреждена кровля. Также повреждения зафиксированы в одном соцобъекте (разрушена стена пищеблока, выбиты окна и поврежден фасад) и одном спортивном объекте (выбиты окна)»,— перечислил он в Telegram.

Вячеслав Гладков говорил, что поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области был обстрелян со стороны Украины из «Града» кассетными боеприпасами. Минобороны с утра также сообщило о сбитом БПЛА над Белгородской областью. В регионе на фоне российской военной операции на Украине действует режим высокого уровня террористической опасности.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер