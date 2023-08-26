Минфин отрицает искусственное снижение стоимости активов иностранных компаний

Цена продажи активов иностранных компаний при уходе из России устанавливается подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и не занижается искусственно. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России.

«Компаниям, которые приняли решение остаться, создаются необходимые условия, включая разрешение на выплату дивидендов и погашение внутрикорпоративного долга. Тех, кто решил продать свой бизнес, подкомиссия не заставляет снижать итоговую цену»,— сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что оценку стоимости активов проводит независимый оценщик. Цена активов может измениться, если комиссия укажет на некорректную оценку рыночной стоимости.

Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщил, что российские власти требуют повысить скидки при продаже активов иностранных компаний, покидающих Россию. По данным агентства, западные компании потеряли около $80 млрд из-за упущенной выгоды при продаже своих активов.

В марте 2022 года российские власти ввели правило, по которому сделки компаний из недружественных стран должна согласовывать специальная комиссия. Если активы компании продаются с дисконтом ниже 90%, нерезиденты должны внести в бюджет РФ не менее 5% от их рыночной стоимости, если больше 90%, то взнос должен составить не менее 10%.

Олеся Павленко