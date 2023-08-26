Секретарь СНБО: переговоры с Путиным станут фиаско стран Запада

Желание России сохранить присоединенные территории является «подтверждением полной неадекватности Кремля», заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его словам, уступки России и переговоры с нею станут фиаско стран Запада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Офис Президента Украины Фото: Офис Президента Украины

Politico напоминает, что 6 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет контролировать все территории, которые записаны в ее Конституции. «Для меня попытка аннексировать часть украинских территорий стала очередным подтверждением полной неадекватности Кремля в оценке как политической, так и военной ситуации»,— прокомментировал это господин Данилов.

Он выступил против того, чтобы идти на какие-либо уступки Владимиру Путину. «Переговоры и уступки Путину станут геостратегическим фиаско для Запада и положат начало обратному отсчету до начала антидемократической контрреволюции и продвижения автократий по всему фронту от Латинской Америки до Китая»,— уверен глава СНБО.

В августе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украина никогда не согласится на переговоры с Владимиром Путиным, поскольку не доверяет ему. В качестве альтернативного варианта министр указал, что в переговорах для завершения российско-украинского конфликта может участвовать третья сторона. Свое посредничество неоднократно предлагал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер