Мэр Владивостока сообщил о спаде воды в городе

Во Владивостоке по всему городу значительно спала вода, сообщил мэр Константин Шестаков. Он уточнил, что подтопления еще остаются, также продолжаются разбор завалов и откачка воды из школ и детских садов.

«Вода значительно спала по всему городу, в том числе в районе Спутника. Безусловно, подтопления еще есть… Совместно с подрядчиками будем разбирать завалы в районе реки Объяснения. Вчера работали на Черной речке. Сегодня в плане — река Объяснения и Вторая Речка»,— написал мэр в Telegram.

Он добавил, что синоптики прогнозируют еще один ливень ориентировочно во вторник, 29 августа. По данным ГУ МЧС, в Приморье за сутки от воды освободились 30 жилых домов и 322 придомовые территории. Для ликвидации последствий непогоды привлечено более 1,1 тыс. человек и 226 единиц техники.

С 10 по 12 августа в Приморье бушевал тайфун «Ханун». В Уссурийске прорвало дамбу, которую строили для сдерживания паводков, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В результате наводнения в крае погибли шесть человек. На этой неделе на юг Приморья вновь обрушились ливни. Из-за аварийных отключений без света остались около 70 тыс. жителей Владивостока. Вчера, 25 августа, в Приморье ввели ЧС федерального характера.

Подробности — в материале «Ъ» «Приморье поддержат на плаву».

Лаура Кеффер