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Коммерсантъ FM
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Песков: СВО проводится в том числе для прекращения атак украинских БПЛА

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что боевые действия будут продолжаться, чтобы исключить террористическую угрозу из-за атак украинских дронов. По его словам, беспилотники в большинстве своем имеют целью жилые дома. Он отметил, что ПВО работает эффективно, несмотря на то что «не всегда позволяет избегать незначительных повреждений».

Во время пресс-кола журналисты спросили господина Пескова, насколько Кремль беспокоится об атаках украинских дронов на территории России. «Эта активность была и ранее, достаточно эффективно работают все соответствующие системы противовоздушной обороны»,— ответил пресс-секретарь. «Специальная военная операция будет продолжаться, с тем чтобы исключить в будущем такую террористическую угроз»,— подчеркнул господин Песков.

Сегодня ночью, 25 августа, Минобороны сообщило, что средствами ПВО в Крыму было обнаружено 42 беспилотника, запущенных со стороны Украины. В результате огневого воздействия девять БПЛА были уничтожены, остальные подавлены РЭБ. 23 августа системы ПВО сбили два БПЛА над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, еще один подавили средствами РЭБ, после чего он врезался в здание в «Москва-Сити». Это была шестая подряд атака БПЛА на Москву.

Подробнее — в материале «Дроны разбудили ''Панцирь''».

Военная операция на Украине

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