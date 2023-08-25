Президент Боливии планирует посетить Россию в 2024 году

Президент Боливии Луис Арсе заявил, что видит перспективы для дальнейшего укрепления отношений с Россией. Он также допустил возможность своего визита в Россию в 2024 году.

«У меня было несколько телефонных разговоров с президентом Путиным. Он меня пригласил посетить Россию. Нам бы хотелось это сделать. Нужно сопоставить повестки работы. Мы думаем о 2024 годе как о возможной дате визита в Россию»,— рассказал господин Арсе в интервью «РИА Новости».

По словам Луиса Арсе, Боливия и Россия продолжают развивать сотрудничество в части ядерной медицины в рамках строительства центра ядерных исследований, а также в сфере лития. «Я думаю, что мы в последние три года продвигаемся достаточно быстро с Россией»,— отметил президент. Он также выразил надежду на дальнейшее увеличение числа проектов, которые реализуются при сотрудничестве двух стран.

Луис Арсе занял пост президента Боливии в 2020 году, он считается сторонником бывшего главы государства Эво Моралеса, выступавшего за углубление сотрудничества с Россией. Господин Арсе неоднократно заявлял, что в период его пребывания на посту президента Боливия не станет публично осуждать ввод войск России на Украину или присоединяться к санкциям.

В июле текущего года президент Боливии направил БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) официальное уведомление о желании его страны вступить в организацию. В 2024 году Россия примет председательство в БРИКС.

Милена Костерева