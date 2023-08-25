Следствие попросило продлить срок ареста Дарьи Треповой до зимы

Следствие ходатайствует о продлении до зимы срока ареста Дарьи Треповой, обвиняемой в организации теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Пресс-секретарь Басманного суда Москвы сообщил «РИА Новости», что ходатайство будет рассмотрено сегодня, 25 августа. Заседание назначено на 11:00. Дарья Трепова находится в московском СИЗО с 4 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где он проводил творческую встречу. Там же присутствовала Дарья Трепова, которая подарила военкору статуэтку, начиненную взрывным устройством. Впоследствии девушка заявила, что сожалеет о содеянном.

Помимо совершения террористического акта и незаконного оборота взрывных устройств (п. «б» ч. 3 ст. 205 и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) Дарье Треповой вменяют в вину подделку документов (ст. 327). Расследованием уголовного дела занимается Главное следственное управление.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Убийство военкора передадут в Интерпол».

Милена Костерева