Зеленский пожаловался на проблемы с согласованием новых поставок ЗРК Patriot

Украине сложно согласовывать с западными партнерами дополнительные поставки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил президент Владимир Зеленский. Он поднял эту тему на пресс-конференции по итогам переговоров в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

«С Patriot очень сложно. Очень сложно работать с партнерами, за каждую дополнительную систему пусковую, я уже не говорю про дополнительную батарею, за все это нужно очень сильно бороться»,— рассказал господин Зеленский (цитата по ТАСС). С чем связаны возникшие проблемы, он не уточнил. Президент Украины назвал Patriot, а также комплексы NASAMS и IRIS-T лучшими системами ПВО, которыми располагает его страна.

В декабре 2022 года США объявили о выделении Украине очередной военной помощи на $1,85 млрд, в рамках которой анонсировали поставки 3PK Patriot. Киев получил их к середине весны 2023-го. В июле Германия выделила Украине пакет помощи на сумму до €700 млн — в него в том числе вошли две установки ЗРК Patriot. Накануне Берлин впервые отправил Киеву ракеты для ЗРК.

Лаура Кеффер