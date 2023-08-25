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Коммерсантъ FM
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Минобороны: F-16 коалиции США опасно сблизился с Су-35 ВКС России в Сирии

Истребитель F-16 возглавляемой США коалиции допустил опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России в Сирии. Об этом заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон, контр-адмирал Вадим Кулить.

Он утверждает, что инцидент произошел у южной границы страны 23 августа в 10:30 в районе Эт-Танф на высоте около 6500 м. «Российский летчик… своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения»,— добавил господин Кулить. По его словам, проамериканская коалиция обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

Минобороны не первый раз обвиняет коалицию в подобных инцидентах. В июне ведомство зафиксировало в Сирии 315 случаев нарушений. Они якобы были связаны с полетами беспилотников и авиации коалиции. В июле США обвинили российских пилотов в небезопасных маневрах возле американских MQ-9 в Сирии. Вашингтон также рассказывал об инциденте с российским Су-35 в том же месяце.

Лаура Кеффер

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