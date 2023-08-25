Сбивший 11 человек в Калуге водитель отрицает прием наркотиков

Следователи допросили 49-летнего водителя, сбившего накануне 11 человек в центре Калуги. Он дал признательные показания, но отрицает употребление наркотических средств, сообщает СКР по Калужской области.

По данным ведомства, виновник ДТП — индивидуальный предприниматель из Калуги. Сейчас мужчина находится в лечебном учреждении под конвоем. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте. Также в отношении водителя назначена наркологическая экспертиза, а его машину направят на автотехническую экспертизу.

Инцидент произошел вчера, 24 августа, на улице Кирова. Водитель въехал в толпу людей на тротуаре, не справившись с управлением, и врезался в остановку. По данным МВД, мужчина был лишен водительских прав в апреле, поскольку находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. В результате пострадали 11 человек, в том числе трехлетний ребенок и двое подростков. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что водитель был в состоянии наркотического опьянения.

Лаура Кеффер