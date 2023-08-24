Задержан сбивший пешеходов на остановке в Калуге

Водитель авто, сбивший пешеходов на остановке в Калуге, задержан сотрудниками полиции, сообщил ТАСС со ссылкой на УМВД по региону. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 264 УК (управление ТС без водительских прав, повлекшее тяжкий вред здоровью), сообщила региональная прокуратура. По данным УМВД региона, в ДТП пострадали 11 человек — трое находятся в операционной и один в реанимации. Среди пострадавших — трехлетний ребенок и двое подростков 15 и 16 лет.

Сегодня, 24 августа около 13:43 в районе дома №11 на улице Кирова водитель въехал в толпу людей на тротуаре. Как уточнили в МВД Калужской области, водитель не справился с управлением и врезался в остановку. СУ СКР по Калужской области сообщило, что водителю назначена наркологическая экспертиза. По данным МВД, мужчина был лишен водительских прав в апреле 2023 года, поскольку находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. По словам министра здравоохранения Калужской области Константина Пахоменко, на месте работают 15 бригад скорой медицинской помощи.

Полина Мотызлевская