Пентагон: Пригожин, вероятно, погиб

Пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, вероятно, погиб при крушении бизнес-джета Embraer Legacy 600 в Тверской области 23 августа. Он добавил, что в Пентагоне не обладают сведениями о том, что самолет был сбит ракетой класса «земля-воздух».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«По нашей оценке, основанной на множестве факторов, он скорее всего погиб»,— сказал господин Райдер на пресс-конференции (цитата по AFP).

Embraer Legacy летел из Москвы в Санкт-Петербург. Согласно радиолокационному снимку, который опубликовал телеканал CNN, фюзеляж бизнес-джета был практически цел в момент столкновения с землей. На расстоянии почти в два километра к юго-востоку от места падения, согласно снимкам, упала часть хвоста самолета. На обломках, в том числе крыла, видны многочисленные пробоины.

СКР возбудил уголовное дело нарушении правил эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ). В рамках расследования рассматриваются различные версии, включая ошибку пилота и «внешнее воздействие». Как сообщали «Ъ» в Западном межрегиональном следственном управлении СКР на транспорте, для версии о теракте пока нет никаких оснований.

По данным Росавиации, на борту самолета, летевшего из Москвы в Санкт-Петербург, находились семь пассажиров, в том числе Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, и три члена экипажа. В МЧС сообщали, что все они погибли.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «''Вагнер'' потерпел небоевое поражение».

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