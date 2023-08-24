Глава МИД ФРГ не доверяет словам российских властей о крушении джета Пригожина

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала крушение бизнес-джета Embraer, на борту которого, по данным Росавиации, находился бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Министр заявила, что не знает деталей случившегося. При этом госпожа Бербок подчеркнула, что не доверяет официальным заявлениям российских властей.
Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ
В ходе пресс-конференции со своим коллегой из Киргизии Жээнбеком Кулубаевым главу МИД Германии попросили прокомментировать информацию о крушении самолета. «До сих пор неясно, что именно произошло»,— сказала госпожа Бербок (цитата по WDR).
Самолет Embraer Legacy 600, принадлежащий структурам ЧВК «Вагнер», разбился накануне, 23 августа в Тверской области. По данным Росавиации, на борту находились десять человек, в том числе основатели ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. В МЧС России сообщили, что в результате авиакатастрофы все находившиеся на борту люди погибли. Останки погибших должны были доставить в морг Твери для опознания.
Подробнее — в материале «Ъ» «"Вагнер" потерпел небоевое поражение».