Глава МИД ФРГ не доверяет словам российских властей о крушении джета Пригожина

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала крушение бизнес-джета Embraer, на борту которого, по данным Росавиации, находился бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Министр заявила, что не знает деталей случившегося. При этом госпожа Бербок подчеркнула, что не доверяет официальным заявлениям российских властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

В ходе пресс-конференции со своим коллегой из Киргизии Жээнбеком Кулубаевым главу МИД Германии попросили прокомментировать информацию о крушении самолета. «До сих пор неясно, что именно произошло»,— сказала госпожа Бербок (цитата по WDR).

Самолет Embraer Legacy 600, принадлежащий структурам ЧВК «Вагнер», разбился накануне, 23 августа в Тверской области. По данным Росавиации, на борту находились десять человек, в том числе основатели ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. В МЧС России сообщили, что в результате авиакатастрофы все находившиеся на борту люди погибли. Останки погибших должны были доставить в морг Твери для опознания.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Вагнер" потерпел небоевое поражение».

Милена Костерева