«Манчестер Сити» запасся дриблингом

Сильнейший клуб Европы прошлого сезона «Манчестер Сити» готовится совершить очень интересный трансфер. За £55 млн он покупает у французского «Ренна» бельгийца Жереми Доку. Этот 21-летний вингер, который прекрасно провел концовку прошлого сезона, является исключительным по эффективности дриблером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Умение обводить соперников с помощью скоростного дриблинга привело Жереми Доку (справа) из «Ренна» в лучший клуб Европы

Фото: Sylvain Lefevre / Getty Images Умение обводить соперников с помощью скоростного дриблинга привело Жереми Доку (справа) из «Ренна» в лучший клуб Европы

Фото: Sylvain Lefevre / Getty Images

О том, что «Манчестер Сити», который в прошлом сезоне наконец добавил к уже привычному для него золоту английского первенства победу в Лиге чемпионов, согласовал переход из «Ренна» Жереми Доку, сообщили все крупнейшие британские медиаресурсы. Они оценивают стоимость трансфера в £55 млн. Таким образом, Доку войдет в топ-15 самых дорогих покупок, совершенных английскими клубами по ходу нынешней летней трансферной кампании.

Для «Манчестер Сити» приобретение Жереми Доку будет всего лишь третьим в ее рамках. До бельгийца в клуб перешли из «Челси» и «Лейпцига» хавбек Матео Ковачич и защитник Йошко Гвардиол. Обе сделки пополнили и так мощнейший манчестерский состав чрезвычайно ценными для него футболистами. Но сделка с Доку смотрится ничуть не менее любопытной, хотя ее цена почти вдвое уступает той, что «Манчестер Сити» пришлось заплатить за Гвардиола, обошедшегося английскому флагману в £90 млн.

Практически любое британское издание, пишущее о ней, называет Жереми Доку заменой Рияду Марезу — известному алжирскому футболисту, которого недавно переманил из «Манчестер Сити» саудовский «Аль-Ахли». Но это все-таки, видимо, не совсем корректная формулировка. Формально основная позиция на поле Доку и в самом деле совпадает с той, на которой играет Марез. Оба — вингеры, предпочитающие действовать справа. Но отличий куда больше.

Главное — это возраст. Рияд Марез — ветеран в возрасте за 30, которого еще в предыдущем сезоне тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола уже явно воспринимал скорее как футболиста «скамейки», обеспечивающего атаке команды глубину. Жереми Доку же он взял, несомненно, как ради настоящего — борьбы за место в стартовом составе, допустим, с Филом Фоденом,— так и в первую очередь ради перспективы.

Бельгийцу лишь в мае исполнился 21 год. При этом он уже успел принять участие в 16 матчах своей национальной сборной, градус конкуренции в линии нападения которой в последние годы, как известно, был крайне высок.

Доку выпускали на поле в ее майке даже в матчах чемпионата Европы 2021 года и чемпионата мира 2022-го.

При этом наверняка прогресс Доку был бы гораздо более заметным, если бы не травмы, испортившие ему позапрошлый сезон, второй в «Ренне», куда он еще тинейджером перешел из брюссельского «Андерлехта». Избавившись же от них, бельгиец сразу заставил аналитиков, освещающих чемпионат Франции, включить себя в число наиболее ярких молодых футболистов, в нем играющих, благодаря в первую очередь отлично проведенной второй половине турнира. А эксперт Sky Sports по французскому футболу Том Уильямс, комментируя предстоящий трансфер, вообще назвал потенциал Доку «безграничным», имея в виду пользу, которую он способен принести английскому гиганту.

Польза эта связана с почти что уникальным набором качеств Жереми Доку. Рияд Марез — очень техничный и тонкий футболист. Но у Доку вдобавок к технике есть просто фантастическая скорость и умение практически одинаково хорошо работать и правой, и левой ногой. Идеально его способности и особенности стиля иллюстрирует статистика. Но не та, что наиболее очевидна. В случае с Доку правильнее внимательно смотреть не на его результативность (в предыдущем чемпионате Франции в активе форварда было шесть голов в 29 матчах), а на так называемую продвинутую статистику.

Она фиксирует и количество обводок с помощью дриблинга, совершенных игроками. Так вот, по попыткам обвести соперника Жереми Доку в минувшем сезоне был 14-м, если брать чемпионаты «большой пятерки», но именно по обводкам удачным — третьим с шикарным показателем 8,73 в среднем за матч. Чуть впереди Доку оказались великий Лионель Месси, уехавший из ПСЖ в американский «Интер Майами», и Винисиус из «Реала». Причем навыки исключительного по эффективности дриблера Доку уже демонстрировал и в играх топового уровня. К примеру, многим наблюдателям запоминалось его появление в четвертьфинале чемпионата Европы двухлетней давности. В нем бельгийцы уступили выигравшей потом золото сборной Италии, но их юный нападающий поразил всех восемью вылившимися в успех попытками обводок. И это — против находившейся в великолепной форме итальянской обороны.

Алексей Доспехов