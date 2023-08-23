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Коммерсантъ FM
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Цена газа в Европе на бирже опустилась ниже $400 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе на биржевых торгах начала резко снижаться и с начала дня опустилась на 18%. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на открытии торгов снижалась на 2,5%, до $471,7 за 1 тыс. куб. К 12:45 цена газа упала уже до $396,4.

21 августа цена газа в Европе росла до $478 за 1 тыс. куб. м на фоне сообщений о планирующихся в сентябре забастовках работников австралийских СПГ-заводов. Вчера, 22 августа, стоимость газа превысила $500 за 1 тыс. куб. м впервые с 15 июня.

На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила, что подземные хранилища газа в Евросоюзе заполнены на 90%. Этого показателя удалось достичь раньше начала отопительного сезона, который в Европе стартует в октябре.

Подробности — в публикации «Ъ FM» «Европа прибавила газа».

Лаура Кеффер

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