Цена газа в Европе превысила $500 за 1 тыс. куб. м впервые с 15 июня

Цена газа в Европе в ходе торгов на Лондонской бирже ICE поднялась выше $500 за 1 тыс. куб. м впервые с 15 июня. С начала дня стоимость европейского газа увеличилась почти на 8–9%.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до $502 за 1 тыс. куб м. При открытии торгов фьючерсы торговались по $451,2 за 1 тыс. куб. м.

Газ в Европе дорожает на фоне сообщений о планирующихся в сентябре забастовках работников австралийских СПГ-заводов. По данным Bloomberg, возможные забастовки работников профильных австралийских заводов могут поставить под угрозу 10% мирового экспорта СПГ и спровоцировать резкое увеличение цен.

На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила, что подземные хранилища газа в Евросоюзе заполнены на 90%. Такой показатель достигнут значительно раньше начала отопительного сезона, который в Европе стартует в начале октября.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Европа прибавила газа».