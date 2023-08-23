Razer представил «геймерский» бритвенный станок

Компания Razer, специализирующаяся на выпуске игровой электроники, представила GilletteLabs Razer Limited Edition — бритвенный станок, созданный совместно с брендом Gillette.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Razer Фото: Razer

Новый продукт родился из первоапрельской шутки, когда Razer показала Razer Razer — игровую компьютерную мышь, совмещенную с электробритвой. Изучив отзывы аудитории, которые оказались положительными, в компании решили выпустить фирменную бритву в сотрудничестве с Gillette.

Новая GilletteLabs Razer Limited Edition отличается от обычного бритвенного станка только оформлением. Аксессуар выполнен в фирменном кислотно-зеленом цвете, украшен логотипом Razer с трехглавой змеей и слоганом компании For gamers. By gamers. Комплект новой бритвы включает в себя станок, пять сменных головок, магнитную подставку и футляр для хранения.

Продажи GilletteLabs Razer Limited Edition начнутся в сентябре 2023 года — выпущенный ограниченным тиражом бритвенный станок будет стоить в $40 в США и €40 в Европе. Набор из четырех сменных бритвенных головок обойдется покупателям $20 или €20 в зависимости от рынка.

Максим Вершинин