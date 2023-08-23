Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Razer представил «геймерский» бритвенный станок

Компания Razer, специализирующаяся на выпуске игровой электроники, представила GilletteLabs Razer Limited Edition — бритвенный станок, созданный совместно с брендом Gillette.

Фото: Razer

Фото: Razer

Новый продукт родился из первоапрельской шутки, когда Razer показала Razer Razer — игровую компьютерную мышь, совмещенную с электробритвой. Изучив отзывы аудитории, которые оказались положительными, в компании решили выпустить фирменную бритву в сотрудничестве с Gillette.

Новая GilletteLabs Razer Limited Edition отличается от обычного бритвенного станка только оформлением. Аксессуар выполнен в фирменном кислотно-зеленом цвете, украшен логотипом Razer с трехглавой змеей и слоганом компании For gamers. By gamers. Комплект новой бритвы включает в себя станок, пять сменных головок, магнитную подставку и футляр для хранения.

Продажи GilletteLabs Razer Limited Edition начнутся в сентябре 2023 года — выпущенный ограниченным тиражом бритвенный станок будет стоить в $40 в США и €40 в Европе. Набор из четырех сменных бритвенных головок обойдется покупателям $20 или €20 в зависимости от рынка.

Максим Вершинин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...