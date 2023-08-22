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Коммерсантъ FM
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Минфин после недельной паузы возобновит проведение аукционов ОФЗ

Министерство финансов 23 августа проведет аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) и облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН), сообщили в ведомстве.

«Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Заявки на аукционы могут подаваться через ПАО Московская Биржа и (или) АО СПВБ»,— говорится в сообщении Минфина.

Минфин на прошлой неделе не проводил традиционные аукционы по размещению гособлигаций в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках. Последний раз до этого ведомство брало паузу в размещении гособлигаций в сентябре-октябре 2022 года, также ссылаясь на волатильность на рынке.

Облигации федерального займа выпускаются Минфином и дают доходность выше банковского вклада и считаются самыми надежными ценными бумагами на российском фондовом рынке. Их надежность обеспечивается тем, что гарантом возврата денег по ОФЗ выступает само государство: оно несет ответственность всем своим имуществом. Государство выпускает облигации федерального займа, чтобы покрывать временный дефицит бюджета. Во втором квартале 2023 года Минфину не удалось выполнить план по размещению ОФЗ.

Подробности — в материале «Ъ» «С плана срезали премию».

Александр Кислов

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