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Коммерсантъ FM
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Путин назвал сдерживание роста цен первостепенной задачей

Президент России Владимир Путин заявил о росте инфляционных рисков и призвал правительство заняться сдерживанием роста цен. По его словам, задача по контролю цен сейчас «выходит на первый план».

«Объективные данные показывают, что инфляционные риски, хочу обратить на это внимание, мы с коллегами обращаемся в последнее время к этой теме постоянно, инфляционные риски все-таки растут. И задача сдержать рост цен сейчас выходит на первый план»,— сообщил глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам Владимира Путина, Центробанк и правительство должны «держать ситуацию на постоянном контроле и соответствующим образом выстраивать экономическую политику», чтобы не допускать резкого роста цен.

Курсы доллара и евро на прошлой неделе поднимались до отметок 101 руб. за доллар и 111 руб. за евро впервые с 23 марта 2022 года. 15 августа ЦБ на внеочередном заседании повысил ключевую ставку на 3,5 п. п., до 12%. По данным Минэкономики на середину августа, годовая инфляция составляет 4,66%. Целевой показатель ЦБ — 4% к 2024 году.

Подробнее о мерах Банка России и кабмина по исправлению ситуации — в материале «Ъ» «На долларе отпечатались спекуляции»

Александр Кислов

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