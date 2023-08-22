Глава СК Бастрыкин поручил повторно возбудить дело о строительстве автобусного кольца на Парнасе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным в Санкт-Петербурге повторно возбудить уголовное дело по поводу строительства разворотного автобусного кольца на Парнасе. Об этом 22 августа сообщил информационный центр СК. Накануне предыдущее дело о халатности при выдаче проектно-разрешительной документации (ч.1 ст. 293 УК РФ) в отношении сотрудников СПб ГКУ «Организатора перевозок» было отменено прокуратурой.

Напомним, уголовное дело было возбуждено после обращений к господину Бастрыкину местных жителей, недовольных тем, что строящийся объект транспортной инфраструктуры нарушит благоустройство и создаст им дополнительные проблемы в виде нового источника шума и выхлопных газов.

Выборгская районная прокуратура, изучив материалы доследственной проверки, пришла к выводу, что дело возбуждено незаконно, разрешительная документация в порядке, а сам контракт никто не оспаривал.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что председатель Следственного комитета также поручил провести проверку ситуации с обращением семьи, от которой потребовали вернуть субсидию по программе «Ленинградский гектар».

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